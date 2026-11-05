Виплати зменшуються або зникають: Кремль кидає сім'ї загиблих окупантів

Дефіцит місцевих бюджетів у Росії змушує владу радикально скорочувати або повністю скасовувати так звані "гробові" виплати за смерть на війні проти України. А сукупна фінансова діра за підсумками року може сягнути 2 трильйонів рублів.

Чому родини окупантів залишаються без грошей

З 1 листопада у Саратовській області місцеві виплати зменшили вдесятеро – з 1 мільйона до 100 тисяч рублів, про що пише російське медіа The Moscow Times.

Із початку осені 2026 року область стала вже щонайменше п'ятим суб'єктом федерації, де влада на тлі бюджетних "дірок" скоротила, відтермінувала або скасувала одноразові регіональні виплати сім'ям загиблих в Україні військових,

– йдеться у матеріалі.

Схожа ситуація розгортається й в інших регіонах:

у Бєлгородській області губернатор Олександр Шуваєв скоротив компенсації втричі;

а в Смоленській області суму зменшили до 700 тисяч рублів;

уряд Ставропольського краю переніс нарахування на 2027 рік;

тоді як у Самарській області місцеві "гробові" скасували повністю.

Зауважте! У січні – серпні аналогічні рішення ухвалили ще щонайменше сім суб'єктів Росії: Кемеровська, Кіровська, Омська, Оренбурзька та Ульяновська області, а також республіки Башкортостан і Хакасія.

Нагадаємо, що бюджетний дефіцит у Росії очікується й наступного року. Йдеться про найбільший дефіцит на етапі підготовки бюджетів за час повномасштабного вторгнення.

Крім того, у Міноборони Росії готуються перенести виплату зарплат для військових за грудень на січень наступного року.