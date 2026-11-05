Выплаты сокращаются или прекращаются: Кремль бросает семьи погибших оккупантов

Почему семьи оккупантов остаются без денег

С 1 ноября в Саратовской области местные выплаты сократили в десять раз – с 1 миллиона до 100 тысяч рублей, о чем пишет российское СМИ The Moscow Times.

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С начала осени 2026 года область стала уже как минимум пятым субъектом федерации, где власти на фоне бюджетных "дыр" сократили, отложили или отменили единовременные региональные выплаты семьям погибших в Украине военных– говорится в материале.

Подобная ситуация складывается и в других регионах:

в Белгородской области губернатор Александр Шуваев сократил компенсации в три раза;

а в Смоленской области сумму уменьшили до 700 тысяч рублей;

правительство Ставропольского края перенесло начисления на 2027 год;

тогда как в Самарской области местные "гробовые" отменили полностью.

Обратите внимание! В январе – августе аналогичные решения приняли еще как минимум семь субъектов России: Кемеровская, Кировская, Омская, Оренбургская и Ульяновская области, а также республики Башкортостан и Хакасия.

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Напомним, что бюджетный дефицит в России ожидается и в следующем году. Речь идет о самом большом дефиците на этапе подготовки бюджетов за время полномасштабного вторжения.

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Кроме того, в Минобороны России готовятся перенести выплату зарплат военнослужащим за декабрь на январь следующего года.