Як УБД отримати гроші на День Незалежності

Учасникам бойових дій та ще деяким категоріям українців передбачена разова грошова допомога на День Незалежності. УБД можуть отримати 1 000 гривень.

Як УБД отримати виплати?

Учасники бойових дій щороку мають право отримувати разову грошову виплату, повідомляє 24 Канал з посиланням на Закон України.

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УБД, які перебувають на пенсії

Грошова допомога буде виплачена у серпні разом із пенсією. Для проведення такої виплати пенсіонерам додатково звертатися не потрібно.

УБД, які проходять службу

Кошти спрямують на рахунки військових частин, де такі громадяни проходять службу, на підставі поданих заявок.

УБД, які не є пенсіонерами та не проходять службу

Для отримання допомоги потрібно звернутися до територіального органу ПФУ. У заяві зазначаються реквізити паспорта, ідентифікаційний код та реквізити посвідчення особи, яке дає право на отримання грошової виплати.

Скільки виплатять до Дня Незалежності УБД та іншим категоріям?

Найбільший розмір виплат до Дня Незалежності – 3 100 гривень – зможуть отримати особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Далі йдуть люди з інвалідністю внаслідок війни. Гроші розподілять таким чином:

І група – 3 100 гривень;

II група – 2 900 гривень;

III група – 2 700 гривень.

Наступна у списку – допомога для учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та колишніх неповнолітніх (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язнів концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків. Уряд надасть таким особам 1 000 гривень до 24 серпня поточного року.

650 гривень до Дня Незалежності отримають члени родин загиблих або померлих учасників бойових дій, захисників і захисниць України а 450 гривень – учасники війни та колишні в'язні концтаборів, гетто, та інших місць примусового тримання, а також особи, яких насильно вивезли на примусові роботи та діти партизанів.