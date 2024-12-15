Які виплати отримають учасники бойових дій у 2025 році
Учасники бойових дій мають чимало пільг, серед яких знижки на оплату комунальних послуг, безплатний проїзд тощо. Однак вони ще й мають додаткові виплати від держави.
Які виплати отримають УБД у 2025 році
Так військові мають право на виплату у разі звільнення зі служби, пише 24 канал з посиланням на Постанову № 460.
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У ній йдеться про те, що у разі звільнення мобілізований військовий отримує виплату в розмірі 4% від місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць служби. Однак ніяк не менш як 25% місячного грошового забезпечення.
Зокрема для контрактників після укладення ними першого контракту:
- для рядового складу – 8 прожиткових мінімумів;
- для сержантського і старшинського складу – 9 прожиткових мінімумів;
- для офіцерського складу – 10 прожиткових мінімумів.
Одноразова грошова допомога також надається для контрактників та мобілізованих
- за станом здоровʼя виплачується в розмірі 50% місячного грошового забезпечення за кожний календарний рік служби;
- за вислугою понад 10 років - в розмірі 50% місячного грошового забезпечення за кожний календарний рік служби;
- за сімейними обставинами та іншими поважними причинами надається
- виплачується в розмірі 25% місячного грошового забезпечення за кожний календарний рік служби.
Які ще пільги передбачені для учасників бойових дій
Крім того, місцеві органи влади можуть надавати грошову допомогу:
- учасникам бойових дій;
- військовим ;
- особам, які постраждали від війни, ;
- членам їхніх родин.
Розмір такої допомоги визначається окремо кожною місцевою громадою.
Виплата надається раз протягом бюджетного року.
Крім того, особі виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності. Вона надається розмірі 100% середньої заробітної плати. Допомога ніяк не залежить від стажу роботи людини.
Також допомогу надають учасникам бойових дій раз на рік до Дня Незалежності. Зокрема у 2024 її розмір становив 1 000 гривень.