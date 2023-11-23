Ризики надто великі: чи припинять українцям виплачувати допомогу в Польщі

Українські біженці можуть стикнутися зі скасуванням виплат у Польщі. Про це навіть заявили в уряді країни. Втім існує думка, що допомогу не припинять, а зменшать в обсягах.

Чи скасують допомогу українцям у Польщі

У коментарі 24 Каналу експерт з соціальних питань Андрій Павловський розповів, що допомогу українцям у Польщі навряд скасують. Але не винятком стане те, що її можуть переглянути та зменшити.

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Андрій Павловський Експерт з питань соціальної політики У більшості європейських країн щороку переглядають таку допомогу біженцям, залежно від економічного стану держави. Відтак визначається розмір такої допомоги.

Заяви польського уряду

Стало відомо про те, що в Польщі можуть скасувати виплати для біженців з України у 2024 році.

Втім заяви спікера уряду Польщі Петра Мюллера говорять про те, що наступного року частина біженців таки втратить виплати. Все через те, що українці не виїжджають масово за кордон, як було це на початку повномасштабної війни у 2022 році.

Із заяв стає відомо, що допомога може припинитися вже у першому кварталі 2024 року.

Мюллер додає, що припинити допомогу доведеться й через те, що термін дії рішень щодо надання виплат поступово закінчується.

Так сказано в законі, й виплати не будуть продовжуватися,

– повідомляє спікер уряду.

Які існують виплати для українців

Українці у зв'язку з повномасштабною війною у країні мали право на державні виплати в Польщі. Йдеться про таку допомогу: