Нові правила допомоги українцям: що чекати біженцям у Польщі

Фінансова допомога для дітей віком від 12 до 35 місяців може змінитися. У Польщі міняються правила надання виплат.

Допомога на дітей у Польщі

Експерта фонду "Український дім" Олександра Пестрикова, розповіла, що зміни у наданні допомоги в Польщі торкнуться як дітей, так і дорослих.

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Від початку жовтня у Польщі надаватимуть три нових види сімейних виплат, для сімей, які мають дітей від одного до трьох років. Новий формат має активізувати батьків до виходу на роботу після трьох років декрету.

Раніше українці, які мають тимчасовий захист (PESEL UKR), автоматично отримували 500 злотих на дитину, а також додаткові 1 500 злотих на догляд за дитиною, якщо вони були офіційно працевлаштовані. Згідно з новими правилами, сім'ї тепер отримуватимуть фіксовану допомогу в розмірі 1 500 злотих на дитину. Однак ця допомога не надаватиметься без дотримання певних додаткових критеріїв.

Тож нині існують три програми на, які можуть претендувати поляки та українці:

"Активні батьки на роботі" (Aktywni rodzice w pracy) — 1,5 тисячі злотих;

"Активні в яслах" (Aktywnie w żlobku) — 1,5 тисячі злотих;

"Активні вдома" (Aktywnie w domu) — 500 злотих.

Подати заявку на участь у "Активні в яслах", можна, якщо матір працює, а дитина має безперервний статус PESEL UKR протягом 365 днів.

Що буде вважатися безперервним статусом, ми побачимо вже після 1 жовтня 2024, тому що були і є такі ситуації, коли людина виїжджала, втрачала статус UKR, повернула його, і, наприклад, умовно кажучи, два тижні, поки розбиралися, цього статусу не мала. Якщо цю ситуацію зарахують як таку, що статус був перерваний, то проблем буде більше. Поки що ми не знаємо, як це буде рахуватися,

– сказала Пестрикова.

Нагадаємо! Правила надання допомоги у розмірі 800+ на дітей, які ходять до польської школи, не змінились.



