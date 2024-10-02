Пособие на детей в Польше

Эксперта фонда "Украинский дом" Александра Пестрикова, рассказала, что изменения в предоставлении помощи в Польше коснутся как детей, так и взрослых.

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С начала октября в Польше будут предоставлять три новых вида семейных выплат, для семей, имеющих детей от одного до трех лет. Новый формат должен активизировать родителей к выходу на работу после трех лет декрета.

Ранее украинцы, которые имеют временную защиту (PESEL UKR), автоматически получали 500 злотых на ребенка, а также дополнительные 1 500 злотых на уход за ребенком, если они были официально трудоустроены. Согласно новым правилам, семьи теперь будут получать фиксированную помощь в размере 1 500 злотых на ребенка. Однако эта помощь не будет предоставляться без соблюдения определенных дополнительных критериев.

Поэтому сейчас существуют три программы на, которые могут претендовать поляки и украинцы:

"Активные родители на работе" (Aktywni rodzice w pracy) - 1,5 тысячи злотых;

"Активные в яслях" (Aktywnie w żlobku) - 1,5 тысячи злотых;

"Активные дома" (Aktywnie w domu) - 500 злотых.

Подать заявку на участие в "Активные в яслях", можно, если мать работает, а ребенок имеет непрерывный статус PESEL UKR в течение 365 дней.

Что будет считаться непрерывным статусом, мы увидим уже после 1 октября 2024, потому что были и есть такие ситуации, когда человек выезжал, терял статус UKR, вернул его, и, например, условно говоря, две недели, пока разбирались, этого статуса не имел. Если эту ситуацию засчитают как такую, что статус был прерван, то проблем будет больше. Пока что мы не знаем, как это будет считаться,

– сказала Пестрикова.

Напомним! Правила предоставления помощи в размере 800+ на детей, которые ходят в польскую школу, не изменились.



