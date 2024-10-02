Как изменился размер минимальной пенсии

С начала 2024 года минимальная пенсия выросла до 2 361 гривны. Соответственно, максимальная выплата достигла 23 610 гривен.

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В марте минимальная пенсия снова выросла. Увеличение произошло, благодаря проведению индексации, сообщает ПФУ.

Показатели минимума разные, они зависят от возраста, количества стажа и состояния здоровья человека:

минимум 2 980 гривен предоставляется пенсионерам в возрасте до 70 лет при полном страховом стаже 30/35 лет (для женщин и мужчин, соответственно);

предоставляется пенсионерам в возрасте до 70 лет при полном страховом стаже 30/35 лет (для женщин и мужчин, соответственно); 2 980 гривен – лицам с инвалидностью I группы независимо от возраста и стажа

– лицам с инвалидностью I группы независимо от возраста и стажа 3 240 гривен – людям в возрасте от 70 до 80 лет, которые имеют полный страховой стаж 30/35 лет;

– людям в возрасте от 70 до 80 лет, которые имеют полный страховой стаж 30/35 лет; 3 370 гривен – лицам от 80 лет и имеющим страховой стаж 20/25 лет;

– лицам от 80 лет и имеющим страховой стаж 20/25 лет; 3 370 гривен – гражданам старше 65 лет, которые не работают и имеют полный страховой стаж – 30/35 лет;

Обратите внимание! Пенсионеры, которые не работают, могут получать пенсию 2 725 гривен, независимо от количества приобретенного ими стажа.