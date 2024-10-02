Какие сектора экономики пострадали больше всего из-за войны

Согласно подсчетам аналитиков Киевской школы экономики (KSE), наибольшие косвенные потери по доходам приходятся на продуктивные секторы экономики, а именно:

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Торговлю – 450,5 миллиардов долларов;

Промышленность, строительство и услуги – 410 миллиардов долларов;

Сельское хозяйство – 83,1 миллиарда долларов.

Также значительные потери понесли основные инфраструктурные сектора, такие как энергетика, 43,1 миллиарда долларов, и транспорт – 38,8 миллиарда долларов.

Интересно! С точки зрения дополнительных расходов, наибольшие суммы тратятся на разминирование и восстановление жилья 42 миллиарда долларов и 22 миллиарда долларов соответственно. одновременно значительно выросли расходы государства на социальные выплаты – на 10 миллиардов долларов.

Кроме того, убытки коснулись и других сфер:

здравоохранение – 11,4 миллиарда долларов,

образование и наука – 14,5 миллиарда долларов,

финансовый сектор – 4,3 миллиарда долларов,

культура, спорт и туризм – 7,3 миллиарда долларов,

цифровая инфраструктура и IT-сектор – 19,3 миллиарда долларов.

Также существенное давление на экономику создает необходимость восстановления жилищно-коммунального хозяйства, где косвенные потери оцениваются в 7,7 миллиарда долларов. Дополнительно на разбор разрушенных зданий и вывоз отходов приходится 13,4 миллиарда долларов.