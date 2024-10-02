Какие сектора экономики пострадали больше всего из-за войны
Согласно подсчетам аналитиков Киевской школы экономики (KSE), наибольшие косвенные потери по доходам приходятся на продуктивные секторы экономики, а именно:
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- Торговлю – 450,5 миллиардов долларов;
- Промышленность, строительство и услуги – 410 миллиардов долларов;
- Сельское хозяйство – 83,1 миллиарда долларов.
Также значительные потери понесли основные инфраструктурные сектора, такие как энергетика, 43,1 миллиарда долларов, и транспорт – 38,8 миллиарда долларов.
Интересно! С точки зрения дополнительных расходов, наибольшие суммы тратятся на разминирование и восстановление жилья 42 миллиарда долларов и 22 миллиарда долларов соответственно. одновременно значительно выросли расходы государства на социальные выплаты – на 10 миллиардов долларов.
Кроме того, убытки коснулись и других сфер:
- здравоохранение – 11,4 миллиарда долларов,
- образование и наука – 14,5 миллиарда долларов,
- финансовый сектор – 4,3 миллиарда долларов,
- культура, спорт и туризм – 7,3 миллиарда долларов,
- цифровая инфраструктура и IT-сектор – 19,3 миллиарда долларов.
Также существенное давление на экономику создает необходимость восстановления жилищно-коммунального хозяйства, где косвенные потери оцениваются в 7,7 миллиарда долларов. Дополнительно на разбор разрушенных зданий и вывоз отходов приходится 13,4 миллиарда долларов.