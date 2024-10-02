Як змінився розмір мінімальної пенсії

З початку 2024 року мінімальна пенсія зросла до 2 361 гривні. Відповідно, максимальна виплата сягнула 23 610 гривень.

Читайте також Україна втратила понад трильйон доларів через війну: які сектори економіки постраждали найбільше

У березні мінімальна пенсія знову зросла. Збільшення відбулося, завдяки проведенню індексації, повідомляє ПФУ.

Показники мінімуму різні, вони залежать від віку, кількості стажу та стану здоров'я особи:

щонайменше 2 980 гривень надається пенсіонерам віком до 70 років при повному стразовому стажі 30/35 років (для жінок та чоловіків, відповідно);

надається пенсіонерам віком до 70 років при повному стразовому стажі 30/35 років (для жінок та чоловіків, відповідно); 2 980 гривень – особам з інвалідністю І групи незалежно від віку та стажу

– особам з інвалідністю І групи незалежно від віку та стажу 3 240 гривень – людям віком від 70 до 80 років, які мають повний страховий стаж 30/35 років;

– людям віком від 70 до 80 років, які мають повний страховий стаж 30/35 років; 3 370 гривень – особам від 80 років та які мають страховий стаж 20/25 років;

– особам від 80 років та які мають страховий стаж 20/25 років; 3 370 гривень – громадянам старше 65 років, які не працюють та мають повний страховий стаж – 30/35 років;

Зверніть увагу! Пенсіонери, які не працюють, можуть отримувати пенсію 2 725 гривень, незалежно від кількості набутого ними стажу.