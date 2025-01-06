Українцям в ЄС змінять нарахування соцвиплат: у яких країнах

На початку 2025 року для українців, які перебувають за кордоном, запровадили нові умови щодо соціальних виплат, проживання та фінансової підтримки. Таким чином країни намагаються наростити економічну самостійність біженців.

Що зміниться у Німеччині

Українські біженці в Німеччині отримують допомогу за програмою Bürgergeld, повідомляє 24 Канал.

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Однак із 2025 року фінансова підтримка зменшуватиметься у випадках, якщо біженці відмовлятимуться від:

працевлаштування,

участі в інтеграційних курсах,

відвідування семінарів.

Розмір скорочення виплат:

Перше порушення – мінус 10%,

Друге – 20%,

Третє – 30%.

Нові правила спрямовані на заохочення біженців до активної участі в економічному та соціальному житті країни.

Розмір соціальних виплат у Німеччині для біженців у 2025 році

563 євро – для самотніх осіб;

– для самотніх осіб; 506 євро – для пар (на кожного);

– для пар (на кожного); 471 євро – для підлітків віком від 14 до 17 років;

– для підлітків віком від 14 до 17 років; 357–390 євро – для дітей залежно від віку.

Ці суми є основою фінансової підтримки за програмою Bürgergeld і можуть змінюватися залежно від додаткових умов та рішень щодо участі в інтеграційних програмах.

Зміни для українців в Ірландії

З березня 2025 року Ірландія припиняє надання безкоштовного житла для українських біженців. Також передбачено виселення тих, хто найдовше проживає в муніципальних помешканнях.

Соціальні виплати залишаються без змін:

38,80 євро на тиждень для дорослих;

для дорослих; 29,80 євро на тиждень для дітей.

Ці заходи спрямовані на оптимізацію системи підтримки та підготовку до інтеграції біженців у місцеві громади.

Нові правила для українців в Австрії

Позбавлення базового забезпечення (Grundversorgung):

Українці, які володіють власними автомобілями, вважатимуться фінансово спроможними й втратять право на базове забезпечення. Це рішення ухвалене для зменшення витрат на підтримку біженців.

Вимоги до автомобілів:

Біженці, які прибули до Австрії на автомобілях у 2022 році, повинні зареєструвати транспортний засіб та сплатити мита та спеціальний податок.

Підвищення сімейної допомоги: