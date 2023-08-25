Понад мільйон українців отримають взимку допомогу від ООН

Зима – найскладніший період для українців, оскільки саме в цей час росіяни проводять масштабні обстріли для знищення критичної інфраструктури. Міжнародні організації вирішили допомогти Україні підготуватися до цього етапу.

Допомога ООН для українців

ООН вирішила запровадити допомогу для українців взимку. Оголошення про збір коштів на потреби українського народу оголосив – речник Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік.

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Ця допомога буде надаватися у опалювальний сезон.

Ініціатива виникла через те, що внаслідок російських терористичних атак було пошкоджено підприємства, життєво-необхідні комунікації та критичну інфраструктуру. В Україні є населені пункти, де відновити водопостачання, електропостачання чи газопостачання немає можливості, через активні бойові дії. Навіть на звільнених територіях досі є люди, які не мають газу чи води, внаслідок ворожих обстрілів.

Людям буде надаватися адресна допомога. Сума траншу становить – 268 мільйонів доларів. Цю виплату отримають понад 1,3 мільйона українців.

Яку допомогу отримують українці

Для українців, що постраждали внаслідок військових дій, український уряд запровадив фінансову допомогу:

2 000 гривень – особи старше 18 років;

3 000 гривень – діти, громадяни з інвалідністю.

Це щомісячні виплати для ВПО – осіб, які були вимушені покинути фактичне місце проживання через війну.

Внаслідок підриву Каховської ГЕС українці можуть отримати виплату 5 000 гривень.

Ця допомога надається виключно тим українцям, які під час теракту знаходилися у постраждалих регіонах, йдеться і про жителів окупованих територій, які змогли потрапити на підконтрольну Україні землю.

Також, власники постраждалих сільських господарств зможуть отримати виплату до 100 000 гривень, як компенсацію втраченого врожаю.