Додаткові виплати для пенсіонерів: хто може розраховувати на вищі пенсії у травні
Джерело:ПФУ
ООН активно допомагає українцям після початку повномасштабної війни. Зокрема пенсіонери можуть отримати спеціальну надбавку від цієї організації у травні, однак, є деякі умови.
Кому з пенсіонерів дадуть одноразову допомогу
ООН надає спеціальну надбавку для пенсіонерів, які мають пенсію менш як 3 250 гривень. Також важливою умовою є те, що після 1 березня 2023 року така особа не отримувала міжнародну допомогу та виплати для ВПО.
Читайте також Удар по імпорту газу та "тіньовому флоту": що може бути в 14 санаційному пакеті ЄС щодо Росії
Доплата надається, якщо пенсіонер проживає у зоні можливих або ж активних бойових дій. Зараз до цього переліку входять такі області:
- Чернігівська;
- Дніпропетровська;
- Луганська;
- Донецька;
- Харківська;
- Запорізька;
- Миколаївська;
- Херсонська;
- Сумська.
Доплата від ООН надається у травні та червні. Вона нараховується автоматично, без особистого звернення особи.
Для отримання виплати пенсіонерам жодних дій вчиняти не потрібно. Вона проводиться без подання заяви, відповідно до інформації, наявної в державних реєстрах. Виплата грошової допомоги відбувається шляхом перерахування коштів на рахунки пенсіонерів,
– уточнюють представники Мінсоцполітики.
Який розмір цієї доплати
Розмір надбавки від ООН визначається індивідуально, для цього є спеціальна формула. Доплата рівна різниці між 3 250 і сумою пенсії за віком, яку отримує особа.
Наприклад, для пенсіонера з щомісячною виплатою 3 тисячі гривень, надбавка складає – 250 гривень.Зауважте! Надбавка від ООН не може бути менш як 100 гривень.