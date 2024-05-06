Кому из пенсионеров дадут единоразовое пособие
ООН предоставляет специальную надбавку для пенсионеров, которые имеют пенсию менее 3 250 гривен. Также важным условием является то, что после 1 марта 2023 года такое лицо не получало международную помощь и выплаты для ВПЛ.
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Доплата предоставляется, если пенсионер проживает в зоне возможных или активных боевых действий. Сейчас в этот перечень входят такие области:
- Черниговская;
- Днепропетровская;
- Луганская;
- Донецкая;
- Харьковская;
- Запорожская;
- Николаевская;
- Херсонская;
- Сумская.
Доплата от ООН предоставляется в мае и июне. Она начисляется автоматически, без личного обращения лица.
Для получения выплаты пенсионерам никаких действий совершать не нужно. Она производится без подачи заявления, в соответствии с информацией, имеющейся в государственных реестрах. Выплата денежной помощи происходит путем перечисления средств на счета пенсионеров,
– уточняют представители Минсоцполитики.
Какой размер этой доплаты
Размер надбавки от ООН определяется индивидуально, для этого есть специальная формула. Доплата равна разнице между 3 250 и суммой пенсии по возрасту, которую получает лицо.
Например, для пенсионера с ежемесячной выплатой 3 тысячи гривен, надбавка составляет – 250 гривен.