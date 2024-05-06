Кому з пенсіонерів дадуть одноразову допомогу

ООН надає спеціальну надбавку для пенсіонерів, які мають пенсію менш як 3 250 гривень. Також важливою умовою є те, що після 1 березня 2023 року така особа не отримувала міжнародну допомогу та виплати для ВПО.

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Доплата надається, якщо пенсіонер проживає у зоні можливих або ж активних бойових дій. Зараз до цього переліку входять такі області:

Чернігівська;

Дніпропетровська;

Луганська;

Донецька;

Харківська;

Запорізька;

Миколаївська;

Херсонська;

Сумська.

Доплата від ООН надається у травні та червні. Вона нараховується автоматично, без особистого звернення особи.

Для отримання виплати пенсіонерам жодних дій вчиняти не потрібно. Вона проводиться без подання заяви, відповідно до інформації, наявної в державних реєстрах. Виплата грошової допомоги відбувається шляхом перерахування коштів на рахунки пенсіонерів,

– уточнюють представники Мінсоцполітики.

Який розмір цієї доплати

Розмір надбавки від ООН визначається індивідуально, для цього є спеціальна формула. Доплата рівна різниці між 3 250 і сумою пенсії за віком, яку отримує особа.

Наприклад, для пенсіонера з щомісячною виплатою 3 тисячі гривень, надбавка складає – 250 гривень.

Зауважте! Надбавка від ООН не може бути менш як 100 гривень.