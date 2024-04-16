Платитимуть ще 3 місяці: виплати від ООН для пенсіонерів продовжили

16 квітня 2024, 13:35
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Джерело:

ПФУ

Для пенсіонерів, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій ООН продовжить виплати. Відповідно допомогу надаватимуть ще у квітні, травні та червні.

Виплати від ООН

Виплати продовжили для пенсіонерів, які відповідають умовам програми та живуть у наступних областях:

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  • Дніпропетровській;
  • Донецькій;
  • Запорізькій;
  • Луганській;
  • Миколаївській;
  • Сумській;
  • Харківській;
  • Херсонській;
  • Чернігівській.
Нагадаємо! Нині такі пенсіонери отримують допомогу від ВПП ООН. Її сума складає різницю між 3 250 гривень та пенсією, яку вони отримують зараз.

Які умови для отримання допомоги від ООН

  • пенсія менша, ніж 3250 гривень разом з надбавками, підвищеннями, додатковими пенсіями, цільовою грошовою допомогою тощо;
  • з 1 березня 2023 року не отримувала додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та/або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;
  • проживає на територіях активних або можливих бойових дій.

Виплату допомоги проводять:

  • на банківські рахунки – для пенсіонерів, які отримують пенсії на банківську картку перерахуванням коштів;
  • через відділення АТ "Укрпошта" з січня 2024 року – для пенсіонерів, які отримують таким способом пенсію.

 

 

 

 

Автор: Тетяна Стельмах