Платитимуть ще 3 місяці: виплати від ООН для пенсіонерів продовжили

Для пенсіонерів, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій ООН продовжить виплати. Відповідно допомогу надаватимуть ще у квітні, травні та червні.

Виплати від ООН

Виплати продовжили для пенсіонерів, які відповідають умовам програми та живуть у наступних областях:

Читайте також Доплати до пенсії: хто зможе отримати надбавку 600 гривень у травні

Дніпропетровській;

Донецькій;

Запорізькій;

Луганській;

Миколаївській;

Сумській;

Харківській;

Херсонській;

Чернігівській.

Які умови для отримання допомоги від ООН

пенсія менша, ніж 3250 гривень разом з надбавками, підвищеннями, додатковими пенсіями, цільовою грошовою допомогою тощо;

з 1 березня 2023 року не отримувала додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та/або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;

проживає на територіях активних або можливих бойових дій.

Нині такі пенсіонери отримують допомогу від ВПП ООН. Її сума складає різницю між 3 250 гривень та пенсією, яку вони отримують зараз.

Виплату допомоги проводять: