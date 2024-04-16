Виплати від ООН
Виплати продовжили для пенсіонерів, які відповідають умовам програми та живуть у наступних областях:
Читайте також Доплати до пенсії: хто зможе отримати надбавку 600 гривень у травні
- Дніпропетровській;
- Донецькій;
- Запорізькій;
- Луганській;
- Миколаївській;
- Сумській;
- Харківській;
- Херсонській;
- Чернігівській.
Які умови для отримання допомоги від ООН
- пенсія менша, ніж 3250 гривень разом з надбавками, підвищеннями, додатковими пенсіями, цільовою грошовою допомогою тощо;
- з 1 березня 2023 року не отримувала додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та/або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;
- проживає на територіях активних або можливих бойових дій.
Виплату допомоги проводять:
- на банківські рахунки – для пенсіонерів, які отримують пенсії на банківську картку перерахуванням коштів;
- через відділення АТ "Укрпошта" з січня 2024 року – для пенсіонерів, які отримують таким способом пенсію.