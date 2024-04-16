Выплаты от ООН
Выплаты продлили для пенсионеров, которые соответствуют условиям программы и живут в следующих областях:
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- Днепропетровской;
- Донецкой;
- Запорожской;
- Луганской;
- Николаевской;
- Сумской;
- Харьковской;
- Херсонской;
- Черниговской.
Какие условия для получения помощи от ООН
- пенсия меньше, чем 3250 гривен вместе с надбавками, повышениями, дополнительными пенсиями, целевой денежной помощью и т.д;
- с 1 марта 2023 года не получала дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или помощи на проживание внутренне перемещенным лицам;
- проживает на территориях активных или возможных боевых действий.
Выплату помощи проводят:
- на банковские счета – для пенсионеров, которые получают пенсии на банковскую карточку перечислением средств;
- через отделения АО "Укрпочта" с января 2024 года – для пенсионеров, которые получают таким способом пенсию.