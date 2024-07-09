Новий вид виплат від ПФУ: хто зможе отримати ці гроші
9 липня 2024, 15:03Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
ПФУ здійснює значну кількість виплат для українців. Зокрема, Пенсійний фонд забезпечує пенсії та деяку соціальну допомогу.
Про які виплати йдеться
З 1 липня ПФУ переймає на себе обов'язок виплачувати деякі види соцвиплат. Раніше цим займалися органи соціального захисту населення.
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Йдеться про такі виплати:
- Одноразова грошова допомога, яка надається людям, що отримали звання Героя України.
- Одноразова грошова допомога членам сімей загиблих, якщо вказана особа втратила життя під час участі в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року. Також ці кошти надаються людям, які отримали тілесні ушкодження, побої та зазнали мордування під час участі у вказаних акціях.
- Довічна державна стипендія, яка виплачується громадянам України, що займались порятунком євреїв під час Голокосту (рішення про надання цієї виплати має бути затверджене указом президента).
- Довічна державна стипендія для учасників бойових дій у період Другої світової війни з 1939 по 1945 рік. За умови, що вони зазнавали переслідувань за правозахисну діяльність або мають особливі заслуги перед Батьківщиною.