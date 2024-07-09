О каких выплатах идет речь

С 1 июля ПФУ перенимает на себя обязанность выплачивать некоторые виды соцвыплат. Ранее этим занимались органы социальной защиты населения.

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Речь идет о таких выплатах: