Про які виплати йдеться

З 1 липня ПФУ переймає на себе обов'язок виплачувати деякі види соцвиплат. Раніше цим займалися органи соціального захисту населення.

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Йдеться про такі виплати: