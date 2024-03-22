Зарплати військових у 2024 році: хто буде отримувати 100 тисяч гривень

Зарплати військових залежать від багатьох факторів. Зокрема від того, які саме завдання виконує оборонець.

Які зараз виплати мають військові

Виплата військового формується з зарплати та премії. На загальну суму впливає рід військ, місце проходження служби та посада.

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Станом на тепер, 100 тисяч гривень отримують військові, що безпосередньо беруть участь бойових діях. Також ці кошти надаються оборонцям на реабілітації або ж тим, хто перебуває в полоні.

Значні виплати мають і інші військовослужбовці:

50 тисяч гривень надається військовим, які виконують спеціальні завдання на лінії фронту;

надається військовим, які виконують спеціальні завдання на лінії фронту; 30 тисяч гривень – мобілізованим, які зараз перебувають у зоні активних бойових дій, при цьому вони не приймають у них безпосередню участь;

– мобілізованим, які зараз перебувають у зоні активних бойових дій, при цьому вони не приймають у них безпосередню участь; від 15 до 30 тисяч гривень – військовослужбовцям, які належать до керівного та інструкторсько-викладацького складу у навчальних військових частинах

Також щомісячні виплати нараховуються строковикам, вони отримують 6 тисяч гривень. Курсантам закладів військового спрямування надають 2 350 гривень.

Як змінились виплати по інвалідності

Внаслідок березневої індексації змінились і виплати військовослужбовців, що отримали інвалідність. Їхні мінімальні пенсії зросли і тепер мають такий розмір:

гарантована виплата для осіб з інвалідністю І групи тепер становить 15 347 гривень, вона збільшилась на 1 742,5 гривні;

для осіб з інвалідністю ІІ групи – 12 396 гривень – 1 407,75 гривні;

для осіб з інвалідністю ІІІ групи – 8 500 гривень – 965,20 гривень;

для учасників бойових дій – 4 958 гривень – 562,70 гривень.

Після індексування також зросли виплати постраждалих учасників Революції Гідності на 562,70 гривень. Тепер вони становлять 4 958 гривень.