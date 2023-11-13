Виплати для військових: хто може розраховувати на компенсацію

Українські військовослужбовці можуть отримати додаткові виплати та компенсації від держави. Розраховані вони для певних категорій бійців.

Держава виплатить гроші бійцям, що не використали щорічну або додаткову відпустку.

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У яких випадках передбачається компенсація

Згідно із Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб", передбачено запровадження:

виплати у разі звільнення з військової служби компенсації за невикористані дні, зокрема за минулі роки щорічної основної (додаткової) відпустки військовослужбовцям, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи, та додаткової відпустки;

зокрема за минулі роки військовослужбовцям, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи, та додаткової відпустки; компенсаційну виплату звільненим з військової служби за віком, станом здоров'я, у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі, у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів – 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

Виплата компенсації також здійснюватиметься для членів сімей загиблих (померлих) військовослужбовців за невикористані ними дні щорічної основної (додаткової) відпустки.

Як отримати компенсацію

Військовослужбовець має надати рапорт командирові військової частини, щоб отримати компенсацію за невикористані дні додаткової відпустки. У цьому рапорті необхідно відзначити в тому числі:

Дата звільнення з військової служби; Кількість днів невикористаної додаткової відпустки за кожен рік; Підстава звільнення з військової служби; Норма закону, що передбачає таку компенсацію.

Виплата військовослужбовцям зазначеної одноразової грошової допомоги при звільненні їх з військової служби здійснюється Міністерством оборони України, іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на їх утримання.