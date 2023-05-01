Чому військовим в тилу досі не повернули виплати у 30 тисяч гривень
Джерело:Новини.Live
У НБУ пояснили, чому військовослужбовцям у тилу, все ще не повернули їх доплати у розмірі 30 тисяч гривень. Уся справа у МВФ.
Чому військовим не повернули доплати
За словами Голови НБУ Андрія Пишного, рішення повернути виплати у розмірі 30 тисяч гривень від Верховної Ради, ускладнює переговори з МВФ, бо суперечить раніше затвердженим зобов'язанням нашої влади.
До теми Грошове забезпечення військових: як відбувається процес виплати
Втілення в життя такого рішення ВРУ "досить суттєво підвісить домовленості", взяті у рамках Меморандуму з Міжнародним валютним фоном. Голова НБУ додав, що його виконання є практично неможливим і НБУ лишається прихильником колишніх домовленостей.
Поки рішення не реалізовано. Наскільки я знаю, відбувається певний юридичний процес. У якому вигляді в результаті і що саме буде прийнято, я думаю, нам потрібно взяти кілька тижнів, і ми зрештою побачимо результат. І вже від того результату будемо виходити,
— пояснив Пишний.
Раніше представники МВФ заявили, що вивчать ухвалену парламентом 10 квітня законодавчу поправку, яка повертає доплати у 30 тисяч гривень військовослужбовцям.
Від чого залежить зарплата військового
- Окрім основної зарплати (грошового забезпечення) військові також отримують грошову винагороду. Йдеться про доплати від 30 до 100 тисяч.
- 100 тисяч гривень отримують військові, які безпосередньо на передовій. 50 тисяч гривень отримують ті, хто виконує бойове завдання у складі військового органу управління. 30 тисяч гривень отримують військовослужбовці, які перебувають поза зоною бойових дій.
- Якщо військовий бере участь у бойових діях, то може отримувати в місяць в середньому від 120 тисяч до понад 150 тисяч.