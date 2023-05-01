Чому військовим в тилу досі не повернули виплати у 30 тисяч гривень

У НБУ пояснили, чому військовослужбовцям у тилу, все ще не повернули їх доплати у розмірі 30 тисяч гривень. Уся справа у МВФ.

Чому військовим не повернули доплати

За словами Голови НБУ Андрія Пишного, рішення повернути виплати у розмірі 30 тисяч гривень від Верховної Ради, ускладнює переговори з МВФ, бо суперечить раніше затвердженим зобов'язанням нашої влади.

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Втілення в життя такого рішення ВРУ "досить суттєво підвісить домовленості", взяті у рамках Меморандуму з Міжнародним валютним фоном. Голова НБУ додав, що його виконання є практично неможливим і НБУ лишається прихильником колишніх домовленостей.

Поки рішення не реалізовано. Наскільки я знаю, відбувається певний юридичний процес. У якому вигляді в результаті і що саме буде прийнято, я думаю, нам потрібно взяти кілька тижнів, і ми зрештою побачимо результат. І вже від того результату будемо виходити,

— пояснив Пишний.

Раніше представники МВФ заявили, що вивчать ухвалену парламентом 10 квітня законодавчу поправку, яка повертає доплати у 30 тисяч гривень військовослужбовцям.

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