Від чого залежать доплати 30,50 та 100 тисяч

100 тисяч гривень отримувати військові, які перебувають безпосередньо на лінії зіткнення.

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50 тисяч гривень отримують ті, хто виконує бойове завдання у складі військового органу управління. Генштаб і головнокомандувач ЗСУ вирішуватимуть, де саме та територія, на якій виконується завдання.

гривень отримують ті, хто виконує бойове завдання у складі військового органу управління. Генштаб і головнокомандувач ЗСУ вирішуватимуть, де саме та територія, на якій виконується завдання. 30 тисяч отримують військовослужбовці, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, строковики та курсантів військових вишів, офіцери управлінь і штабів.

Зарплати військових

Зарплата військового складається з декількох частин:

грошове забезпечення (основна зарплата), що залежить від посади, звання та вислуги років тощо;

грошова винагорода встановлена за ініціативою президента на період воєнного стану (30, 50 та 100 тисяч).

Зарплата з урахуванням грошової винагороди у 100 тисяч

Якщо військовий бере участь у бойових діях, то може отримувати в місяць в середньому від 120 тисяч до понад 150 тисяч на місяць.

Командир бригади з урахування грошової винагороди у 100 тисяч в середньому може розраховувати на 150 173 гривень.

Командир батальйону – 136 481 гривню на місяць.

Командир роти – 131 224 гривень.

Командир взводу – 128 229 гривень.

Головний сержант роти – 126 094 гривень.

Рекрут – 120 130 гривень.

Зарплата з урахуванням винагороди у 30 тисяч гривень