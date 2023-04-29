От чего зависят доплаты 30,50 и 100 тысяч

100 тысяч получать военные, которые находятся непосредственно на линии столкновения.

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50 тысяч гривен получают те, кто выполняет боевое задание в составе военного органа управления. Генштаб и главнокомандующий ВСУ будут решать, где именно та территория, на которой выполняется задание.

гривен получают те, кто выполняет боевое задание в составе военного органа управления. Генштаб и главнокомандующий ВСУ будут решать, где именно та территория, на которой выполняется задание. 30 тысяч получают военнослужащие, которые находятся вне зоны боевых действий в разных регионах Украины, срочники и курсантов военных вузов, офицеры управлений и штабов.

Зарплаты военных

Зарплата военного состоит из нескольких частей:

денежное довольствие (основная зарплата), зависящее от должности, звания и выслуги лет и тому подобное;

денежное вознаграждение установлено по инициативе президента на период военного положения (30, 50 и 100 тысяч).

Зарплата с учетом денежного вознаграждения в 100 тысяч

Если военный участвует в боевых действиях, то может получать в месяц в среднем от 120 тысяч до 150 тысяч в месяц.

Командир бригады по учету денежного вознаграждения в 100 тысяч в среднем может рассчитывать на 150 173 гривен.

Командир батальона – 136 481 гривна в месяц.

Командир роты – 131 224 гривен.

Командир взвода – 128 229 гривен.

Главный сержант роты – 126 094 гривен.

Рекрут – 120 130 гривен.

Зарплата с учетом вознаграждения в 30 тысяч гривен