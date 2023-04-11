Это сделали достаточно неожиданно: в результате голосования нардепов за поправку № 48 Дмитрия Разумкова к законопроекту № 8312. Стоит отметить, что этот законопроект посвящен рассмотрению вопросов отчуждения российского имущества, а не доплат военным, как, например, законопроект № 9071.
Интересно Выплаты предположительно начнутся в мае: военным возвращают доплаты размером 30 тысяч
Популизм или необходимое решение
После отмены дополнительных выплат даже военнослужащие, которые живут в полевых условиях и рискуют жизнью, могут получать только "голую" зарплату, размер которой начинается от 20 000 гривен. При этом воинам часто нужно самим покупать необходимое оснащение и сменную одежду, ремонтировать автомобили и т.д. Поэтому вопрос о возврате доплат украинским защитникам чрезвычайно острый в обществе.
Однако поправка № 48 включает не только возврат доплат военнослужащим (включая срочников), а доплаты 30 000 спасателям и полицейским (также полицейским патрульной полиции, которые служат в глубоком тылу, например, на Закарпатье).
Возможно ли найти такие деньги в бюджете
Дополнительные доплаты для всех указанных выше категорий обойдутся в 160 миллиардов гривен в год. По словам экономиста Олега Гетмана, в настоящее время в бюджете нет средств на осуществление такого финансирования.
С экономической точки зрения государство может профинансировать все, что угодно. Вопросы в последствиях. Взять и напечатать 180 миллиардов не сложно, но последствия этого будут не очень хорошими для всех граждан Украины. Цена каждого популистского решения – это дополнительная инфляция и негативные последствия для экономики.
Как отметил в комментарии 24 Каналу экономист Олег Пендзин, расходы на оборону были увеличены на полтриллиона гривен. Именно эти средства могут быть использованы для выплат, говорит эксперт.
Речь идет о том, что денежные средства будут получаться от увеличения дополнительных заимствований. Те средства, о которых говорят, будут выплачены в рамках выделенных 500 миллиардов гривен.
В то же время, выделенные 2 недели назад деньги на увеличение оборонных расходов были четко расписаны, говорит Олег Гетман.
500 миллиардов гривен на оборонные расходы были выделены под конкретные цели,
– говорит экономист.
Сама поправка в закон предусматривает получение дополнительных поступлений путем сокращения должностных окладов госслужащих до 10 минимальных зарплат, то есть 67 000 гривен. Однако многие депутаты, в частности, Ярослав Железняк, признают, что этого недостаточно для выплат.
Ограничение на зарплаты до 10 минзарплат – это очень малая экономия. Даже на 2% от планируемых расходов не хватит. Напомню, что мы в день на выплаты военным тратили 2,7 миллиарда гривен,
– отметил он.
Является ли поправка к закону компетентной
Хотя норма предусматривает возврат 30 000 доплат, но как будет на практике, пока не ясно, говорит юрист Александр Золотухин. Пока неизвестно, как в случае подписания законопроекта он будет имплементирован и кому урежут зарплаты.
К примеру, во время карантина были доплаты работникам органов полиции. Полгода поплатили доплату, потом денег не хватило и больше доплат никто не видел. Полгода судились после этого,
– рассказал эксперт.
С юридической точки зрения для исполнение этого решения следует внести изменения в ряд других законопроектов, добавляет эксперт.
Для того чтобы, например, сократить зарплаты судьям, должны быть внесены изменения в их профильный законопроект, в котором описано, из чего состоит судейское вознаграждение. Вышло так, что одной правкой внесли изменения во все.
В случае если президент не наложит свое вето на правку и средств не будет хватить на всех, то их не будут выплачивать никому, говорит эксперт.
Если не будет хватать дополнительных средств на всех, то их не будут выплачивать никому и в дальнейшем это только повлечет бесконечные судебные процессы,
– отмечает юрист.
Видят негативные последствия при принятии закона также экономисты Центра экономической стратегии.
Привет девальвация и инфляция. Разумков радуется: показал себя настоящим "слугой народа" и насолил бывшему боссу – президенту. Которому теперь нужно или переступать через себя и объяснять народу непопулярные вещи, ветируя закон. Или нести удар по рейтингам чуть позже из-за новой волны роста цен,
– прокомментировал правку директор ЦЭС Глеб Вышлинский.