Об этом 24 Каналу сообщил народный депутат, член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности Федор Вениславский. Он отметил, безусловно, для военнослужащих это решение стало положительным, но перед государством стал вызов найти дополнительный источник финансирования этих расходов.

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Нардеп напомнил, что при принятии проекта Закона "О Государственном бюджете" каждая вторая гривна была за счет заимствования либо внешнего, либо внутреннего. Потом финансирование Вооруженных сил Украины увеличили еще более чем на 500 миллиардов.

Сейчас законопроект проходит стандартную процедуру: сначала его подписывает председатель Верховной Рады, затем в течение 15 дней Президент Украины либо подписывает, либо налагает право вето.

Если закон вступит в силу в сроки, предусмотренные законодательством, то высока вероятность того, что с мая уже начнутся выплаты 30 тысяч,

– сообщил Вениславский.

Придется привлечь дополнительное финансирование

По словам чиновника, при обсуждении соответствующего решения говорилось о привлечении дополнительно около 60 миллиардов гривен в месяц, сейчас, по оценкам Министерства финансов, можно говорить о 10 – 15 миллиардах гривен в месяц.

Однако эта цифра еще нуждается в уточнении, потому что поправка, за которую на вчерашнем парламентском заседании проголосовали депутаты, предусматривает достаточно широкий круг лиц, имеющих право претендовать на 30 тысяч денежного вознаграждения.

– добавил говорящий.

В течение следующих дней будут точно подсчитаны суммы и будет вестись работа по поиску источников финансирования. Предложение по урезанию зарплат высокопоставленным должностным лицам может покрыть только 1 – 2% от необходимой суммы, рассказал Вениславский. Ведь количество госслужащих с высокими заработными платами несоразмерно с общим количеством украинских военных.

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Кто сможет претендовать на выплаты

На выплату, по словам Вениславского, могут претендовать бойцы всех военных формирований Украины, выполняющих свои задачи вне зоны боевых действий.

Это военнослужащие, находящиеся на складах хранения, на пунктах постоянной дислокации воинских частей несут военную службу и т.д.

– рассказал нардеп.

Также на выплаты могут претендовать военнослужащие срочной службы, ведь во время действия правового режима военного положения увольнение в запас этих военных не предусмотрено. Они также до отмены выплат получали эти дополнительные 30 тысяч, и будут их получать после возобновления выплат. Речь идет о военнослужащих Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службе Украины и т.д.

Повлияет ли это на мотивацию бойцов

Вениславский считает, что вопрос о дополнительных выплатах не был критичным с точки зрения ослабления или усиления мотивации Вооруженных сил Украины и нашей обороны. Воевавшие или воюющие в зоне боевых действий получают денежные вознаграждения от 100 до 200 тысяч гривен.

Для тех, кто находится в тылу и получает 30 тысяч гривен, это, безусловно, положительный момент, но для государственного бюджета – это чрезмерная нагрузка. И говорить, что возврат этих выплат существенно повысит нашу обороноспособность – достаточно оценочные категории, потому что те, кто хотел, и так могут эти деньги зарабатывать и непосредственно участвуют в боевых действиях,

– заметил депутат.

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