Почему военным не вернули доплаты

По словам Главы НБУ Андрея Пышного, решение вернуть выплаты в размере 30 тысяч гривен от Верховной Рады, усложняет переговоры с МВФ, потому что противоречит ранее утвержденным обязательствам нашей власти.

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Претворение в жизнь такого решения ВРУ "достаточно существенно подвесит договоренности", взятые в рамках Меморандума с Международным валютным фоном. Глава НБУ добавил, что его выполнение практически невозможно и НБУ остается сторонником прежних договоренностей.

Пока решение не реализовано. Насколько я знаю, происходит определенный юридический процесс. В каком виде в результате и что именно будет принято, я думаю, нам нужно взять несколько недель, и мы наконец увидим результат. И уже от того результата будем исходить,

- объяснил Пышный.

Ранее представители МВФ заявили, что изучат принятую парламентом 10 апреля законодательную поправку, возвращающую доплаты в 30 тысяч гривен военнослужащим.

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