Внутрішньо переміщеним особам, які отримували допомогу станом на 31 серпня 2026 року, виплати продовжують ще на шість місяців. Право на подальшу фінансову підтримку ретельно перевіряє Пенсійний фонд.

Кому автоматично нарахують гроші

Також держава автоматично подовжила нарахування для дітей із родин ВПО, яким допомогу призначили без урахування доходів батьків, згідно з постановою Кабінету Міністрів №1087.

Для більшості сімей головною умовою для збереження виплат залишається фінансовий критерій. Середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім'ї у 2026 році не повинен перевищувати 10 380 гривень.

Зверніть увагу! Ця сума дорівнює чотирьом прожитковим мінімумам для осіб, які втратили працездатність, і є своєрідним маркером фінансової вразливості родини.

Водночас уряд передбачив винятки для найбільш незахищених категорій переселенців, яким гроші нараховуватимуть без прив'язки до доходів. До цього переліку увійшли:

пенсіонери, чия пенсія не перевищує 10 380 гривень;

люди з інвалідністю I та II груп.

Також перевірка не стосується дітей з інвалідністю до 18 років, дітей-сиріт, осіб до 23 років, позбавлених батьківського піклування, а також прийомних батьків, опікунів та батьків-вихователів.

Якщо ж гроші не надійшли на картку, то варто звернутися до Пенсійного фонду для з'ясування обставин та причин.

Нагадаємо, що розміри державної допомоги на проживання у 2026 році залишилися без змін. Щомісяця держава виплачує 3 000 гривень на дітей та людей з інвалідністю, тоді як інші категорії переселенців отримують по 2 000 гривень.

Крім того, українці можуть отримати 5 тисяч гривень допомоги. Подати заявку можна до 15 грудня. Йдеться про допомогу для внутрішньо переміщених осіб.