Понад 400 гривень за одного: українцям, які прихистили ВПО заплатять

Українці, які надали домівку для переселенців, можуть отримати виплати від Червоного Хреста. Їх здійснюватимуть регулярно.

Як отримати виплати

Компенсацію отримають ті громадяни, які прихистили ВПО у межах програми "Прихисток". Виплата коштів буде здійснюватися виключно через систему через платіжну систему PrivatMoney.

Читай також Плюс 1 000 гривень до пенсії: у кого зросли виплати у липні

Для власників помешкань, де безкоштовно проживають переселенці, становить 14,77 гривні за одну особу на добу, тобто

Щоб оформити виплату потрібно зареєструвати своє житло на цьому сайті й наступного дня подати заяву в орган місцевого самоврядування, у якій треба вказати ПІБ кожної з розміщених осіб та додати копії документів, що посвідчують їхню особу.

За грошима треба особисто звертатися до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за місцем розташування домівки.

ВПО можуть отримати майже 7 000 гривень

Що кількість ВПО, які проживають у помешканні змінилася, про це одразу треба повідомити заявою, місцеве самоврядування.

Переселенці, які належать до наступних категорій, можуть розраховувати на виплату 6 600 гривень:

сім'ї з дітьми, які перебувають на території воєнних дій або виїхали звідти;

багатодітні сім'ї, діти-сироти та напівсироти;

вагітні та годуючі грудьми жінки;

жінки чи чоловіки, які самостійно утримують сім'ю;

особи віком понад 50 років з інвалідністю;

особи з інвалідністю з хронічними захворюваннями/пораненням внаслідок бойових дій.

Виплати отримають тільки жителі Києва, Харкова, Сум, Миколаєва, Херсону, Луганська, Донецька, Житомира, Запоріжжя, Чернігова.

Щоб зареєструватися на програму потрібно звернутися за телефоном (067) 333-17-52 і залишити заявку. Потім треба відправити до чат-бота у Viber або Telegram копії документів.

Які документи потрібні: