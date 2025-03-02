Нові правила виплат: до чого готуватися ВПО у березні 2025 року

З березня в Україні змінюється порядок виплат для внутрішньо переміщених осіб. Так вимоги для отримання допомоги стали більш суворими.

Нові правила для ВПО у березні

Однак деяким категоріям ВПО все ж подовжать автоматично виплати у першому місяці весни, пише 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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Йдеться про таких осіб:

пенсіонери з пенсією до 9 444 гривень;

особи з інвалідністю I та II групи, діти з інвалідністю до 18 років, тяжкохворі діти;

діти-сироти, позбавлені батьківського піклування, особи з поміж них віком до 23 років, батьки-вихователі та прийомні батьки.

Проте для інших категорій ВПО, які подадуть нову заяву з 1 березня, допомога також буде надана. До цього списку входять:

вагітні жінки після 30-го тижня вагітності;

малолітні діти, які прибули без супроводу законного представника;

особи, які втратили працездатність, не мають права на пенсію або отримують соціальну допомогу (при середньомісячному доході до 9 444 гривні);

працездатні особи, які не працюють, але зареєстровані в центрі зайнятості, і в сімʼї є діти, що відвідують садочки або навчальні заклади;

особи, які доглядають за інвалідами I групи, дітьми з інвалідністю, людьми, старшими 80 років або тяжкохворими дітьми.

Важливо! Розмір допомоги складає 2 000 гривень для дорослих і 3 000 гривень для дітей та осіб з інвалідністю.