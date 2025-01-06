Втратять до 3 тисяч гривень у січні: за яких умов ВПО можуть позбавити виплат

З січня 2025 року деякі українці не зможуть отримати державні виплати для внутрішньо переміщених осіб на проживання. Це право збережуть за тими особами, що відповідають певним критеріям.

Хто з ВПО має подати заяву для отримання виплат

Зокрема певні громадяни України повинні будуть подати заяву на отримати державної допомоги, пише 24 канал з посиланням на постанову уряду №332.

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Так подати повторно заяву для отримання грошової допомоги від уряду, мають такі особи:

родини з дітьми до 14 років, які проживають там, де відбуваються активні бойові дії/в місцевості, де загрожують такі дії;

родини з дітьми до 14 років, які мешкають у безпечній місцевості, проте діти не можуть ходити до школи;

родини, де один із членів доглядає за особою з інвалідністю першої групи;

родини, де один із членів доглядає за дитиною з інвалідністю/ дитиною, визнану важкохворою (до 18 років);

діти віком до 14 років, котрі приїхали, як переселенці, без батьків;

вагітні жінки (у яких термін від 7,5 місяців).

Важливо! Особи з інвалідністю та діти можуть отримати від держави 3 тисячі гривень, а інші особи — 2 тисячі гривень.

Кому скасують виплати у січні 2025 року

Водночас низку громадян позбавлять виплат вже у січні навіть попри повторне подання заяви.

Йдеться про таких людей:

громадяни, які перебували за кордоном більш ніж 30 календарних днів бе поважних причин;

особи, які придбали квартиру, будинок/ділянку вартістю понад 100 тисяч гривень (не йдеться про випадки, коли житло надане з бюджету міста/країни);

особи, які купили нове авто, якому не більше п'яти років (виняток — машини від волонтерів для армії);

громадяни, які мають житло, площа якого перевищує 13,65 квадратних метрів на одного члена родини, розташоване у безпечній зоні;

особи, які придбали метали в банку, валюту на суму понад 100 тисяч гривень (окрім від благодійних фондів чи для оплати послуги у сфері медицини, освіти або соцсфері);

особи, на депозитному рахунку яких є більш ніж 100 тисяч гривень.

Зверніть увагу! Зокрема задля перевірки, через управління соціального захисту, держава може перевіряти протягом місяця фінансово-майновий стан цих родин для прийняття рішення про скасування або продовження виплат.