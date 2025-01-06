Кто из ВПЛ должен подать заявление для получения выплат

В частности определенные граждане Украины должны будут подать заявление на получение государственной помощи, пишет 24 канал со ссылкой на постановление правительства №332.

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Так подать повторно заявление для получения денежной помощи от правительства, имеют такие лица:

семьи с детьми до 14 лет, проживающих там, где происходят активные боевые действия/в местности, где угрожают такие действия;

семьи с детьми до 14 лет, которые живут в безопасной местности, однако дети не могут ходить в школу;

семьи, где один из членов ухаживает за лицом с инвалидностью первой группы;

семьи, где один из членов ухаживает за ребенком с инвалидностью/ ребенком, признанным тяжелобольным (до 18 лет);

дети в возрасте до 14 лет, которые приехали, как переселенцы, без родителей;

беременные женщины (у которых срок от 7,5 месяцев).

Важно! Лица с инвалидностью и дети могут получить от государства 3 тысячи гривен, а другие лица - 2 тысячи гривен.

Кому отменят выплаты в январе 2025 года

В то же время ряд граждан лишат выплат уже в январе даже несмотря на повторную подачу заявления.

Речь идет о таких людях:

граждане, которые находились за границей более 30 календарных дней без уважительных причин;

лица, которые приобрели квартиру, дом/участок стоимостью более 100 тысяч гривен (речь не идет о случаях, когда жилье предоставлено из бюджета города/страны);

лица, которые купили новое авто, которому не более пяти лет (исключение - машины от волонтеров для армии);

граждане, которые имеют жилье, площадь которого превышает 13,65 квадратных метров на одного члена семьи, расположенное в безопасной зоне;

лица, которые приобрели металлы в банке, валюту на сумму более 100 тысяч гривен (кроме от благотворительных фондов или для оплаты услуги в сфере медицины, образования или соцсферы);

лица, на депозитном счете которых есть более 100 тысяч гривен.

Обратите внимание! В частности для проверки, через управление социальной защиты, государство может проверять в течение месяца финансово-имущественное положение этих семей для принятия решения об отмене или продлении выплат.