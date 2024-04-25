Влада перевірить виплати переселенців: на що звертатимуть увагу

Міністерство фінансів України підготувало Методику верифікації допомоги на проживання ВПО. Звірятимуть дані з реєстрів.

Виплати ВПО перевірять

Порівнюватимуть данні ВПО, надані реципієнтом для призначення допомоги, які були надані Міністерством соціальної політики, та інформації суб’єктів надання інформації.

Читайте також Підвищення пенсії: як пенсіонер може збільшити свої виплати

Для верифікації уряд використовуватиме автоматизовані бази данних, інформаційні системи та реєстри.

Усю інформацію, окрім тої, яка з обмеженим доступом, передаватимуть системою державних електронних інформаційних ресурсів "Трембіта".

Тобто перевірятимуть достовірність даних, які українці надали, щоб отримати допомогу для ВПО.

На що звертатимуть увагу