Виплати ВПО з 1 грудня: чи заплатять українцям більше

ВПО, які потребують державної підтримки продовжать отримувати фінансову допомогу у грудні. Проте є ті, хто цю допомогу втратять.

Допомога ВПО у грудні

Уряд продовжив виплати для ВПО до лютого 2025 року, передає 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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Відповідно більшість ВПО й надалі отримуватимуть свої виплати без додаткового звернення. Проте це стосується лише вразливих категорій, зокрема:

пенсіонерів у яких розмір пенсії не перевищує 9 444 гривень;

людей з інвалідністю I чи II групи, дітей з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворих дітей;

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком до 23 років, а також батьків-вихователів і прийомних батьків.

Розмір щомісячної допомоги залишиться незмінним:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3 000 гривень;

для інших осіб — 2 000 гривень.

Нагадаємо! Гроші для ВПО надходять 15-го та 28-го числа кожного місяця.