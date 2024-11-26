Помощь ВПЛ в декабре
Правительство продлило выплаты для ВПЛ до февраля 2025 года, передает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.
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Соответственно большинство ВПЛ и в дальнейшем будут получать свои выплаты без дополнительного обращения. Однако это касается только уязвимых категорий, в частности:
- пенсионеров у которых размер пенсии не превышает 9 444 гривен;
- людей с инвалидностью I или II группы, детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, тяжелобольных детей;
- детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки в возрасте до 23 лет, а также родителей-воспитателей и приемных родителей.
Размер ежемесячной помощи останется неизменным:
- для лиц с инвалидностью и детей – 3 000 гривен;
- для других лиц – 2 000 гривен.
Напомним! Деньги для ВПЛ поступают 15-го и 28-го числа каждого месяца.