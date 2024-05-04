Чи буде пенсія, якщо немає стажу: на що можуть розраховувати українці

Українським громадянам надається можливість отримувати щомісячну допомогу в разі недостатнього або відсутнього стажу для виходу на пенсію. Проте, для цього потрібно відповідати кільком умовам.

Чи буде пенсія без стажу

Українці, які взагалі не напрацювали страхового стажу, на момент досягнення пенсійного віку можуть претендувати на допомогу від держави. Такі виплати не є пенсією, а лише тимчасовою державною соціальною допомогою особі, що не працює та досягла загального пенсійного віку – 65 років.

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Варто зауважити, що пенсіонеру не завжди можуть призначити виплати, а навіть – відмовити у них. Таке рішення можуть прийняти у тому випадку, якщо в особи знайдуть незадекларовані доходи, значні покупки та витрати та якщо у власності є більше одного автомобіля та інше.

Як отримати тимчасову допомогу

Водночас ті, хто набули неповний стаж, теж зможуть оформити такі виплати, проте значно раніше – у 63 роки.

Розмір тимчасової соціальної допомоги доволі скромний та складає 2361 гривню щомісячно. Аби отримати ці кошти, пенсіонер має звернутись до місцевого центру соціального захисту. А саме рішення про призначення тимчасової допомоги приймається відповідним органом протягом 10 календарних днів з дня звернення.