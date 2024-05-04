Будет ли пенсия без стажа

Украинцы, которые вообще не наработали страхового стажа при достижении пенсионного возраста – могут претендовать на помощь от государства. Такие выплаты не являются пенсией, а лишь временной государственной социальной помощью неработающему лицу, достигшему общего пенсионного возраста – 65 лет.

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Стоит заметить, что пенсионеру не всегда могут назначить выплаты, а даже – отказать в них. Такое решение могут принять в том случае, если у лица найдут незадекларированные доходы, значительные покупки и расходы и если в собственности есть более одного автомобиля и прочее.

Важно! В то же время те, кториобрёл неполный стаж, тоже смогут оформить такие выплаты, однако значительно раньше – в 63 года.

Как получить временную помощь

Размер временной социальной помощи довольно скромный и составляет 2 361 гривну ежемесячно. Чтобы получить эти средства, пенсионер должен обратиться в местный центр социальной защиты. А именно решение о назначении временной помощи принимается соответствующим органом в течение 10 календарных дней со дня обращения.