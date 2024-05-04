Чи буде пенсія без стажу

Українці, які взагалі не напрацювали страхового стажу при досягненні пенсійного віку – можуть претендувати на допомогу від держави. Такі виплати не є пенсією, а лише тимчасовою державною соціальною допомогою непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку – 65 років.

Читайте також: Чому на пенсійній картці порожньо: у Кабміні зробили важливу заяву

Варто зауважити, що пенсіонеру не завжди можуть призначити виплати, а навіть – відмовити у них. Таке рішення можуть прийняти у тому випадку, якщо у особи знайдуть незадекларовані доходи, значні покупки та витрати та якщо у власності є більше одного автомобіля та інше.

Важливо! Водночас ті, хто набули неповний стаж, теж зможуть оформити такі виплати, проте значно раніше – у 63 роки.

Як отримати тимчасову допомогу

Розмір тимчасової соціальної допомоги доволі скромний та складає 2 361 гривню щомісячно. Аби отримати ці кошти, пенсіонер має звернутись до місцевого центру соціального захисту. А саме рішення про призначення тимчасової допомоги приймається відповідним органом протягом 10 календарних днів з дня звернення.