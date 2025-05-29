Як військовому отримати виплату за поранення у 2025 році

Українські військові, котрі отримали поранення, каліцтво чи контузію під час служби, мають право на виплати від держави. Отримати їх можна на основі довідки з військової частини.

Які виплати можуть отримати поранені військовослужбовці

Українські військовослужбовці, які отримали тяжке поранення, мають право на додаткову винагороду до військового забезпечення у розмірі до 100 000 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.

Дивіться також Які виплати може отримати дружина загиблого військового

Додаткову винагороду тяжко пораненим виплачують щомісяця впродовж усього лікування:

за весь період перебуває на стаціонарі, зокрема за кордоном, але не більше ніж рік, незалежно від тяжкості поранення.

за період проходження реабілітації;

за період перебування у відпустці для лікування після поранення за умови, що поранення було тяжким за висновком ВЛК.

Якщо лікування триває понад 4 місяці, військовому доведеться пройти ВЛК та отримати висновок, який підтверджує необхідність у тривалому лікуванні. Після цього йому потрібно проінформувати про це командира і військову частину.

Важливо! Розмір виплати за поранення залежить від кількості днів лікування у стаціонарі, реабілітації та перебування у відпустці після тяжкого поранення.

Як отримати виплати за поранення

Щоб отримати виплати за поранення військовослужбовець повинен отримати перш за все довідку з військової частини, де він служить. У ній має бути вказаний, яке поранення він одержав, контузію чи травму.

У довідці зазначають дату проведення службового розслідування та обставини поранення:

внаслідок захисту України;

під час проходження військової служби.

На основі цієї довідки військового направляють в лікарню чи госпіталь на лікування.

Якщо поранення під час військової служби призвело до інвалідності військовослужбовця, він має право на одноразову грошову допомогу залежно від групи інвалідності.

Варто знати! Поранені військові мають також право на матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань. Ця допомога може надаватися раз на рік у розмірі місячного грошового забезпечення.