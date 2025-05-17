Які виплати можуть отримати рідні загиблого військовослужбовця

У 2025 році родини загиблих військовослужбовців в Україні мають право на фінансову допомогу від держави. Розмір виплат залежить від обставин загибелі.

Які виплати за загиблого

Загалом, розмір виплати залежить від того, чи пов'язана загибель військовослужбовця напряму з бойовими діями, передає 24 Канал з посиланням на Міноборони.

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Якщо військовий загинув під час бойових дій або внаслідок поранення, отриманого під час служби, родина має право на одноразову виплату в розмірі 15 мільйонів гривень.

Ця сума виплачується частинами: 20% (3 мільйони гривень) одразу, решта – щомісячно протягом 40 місяців.

Зауважте! У випадках, коли смерть військового не пов'язана з бойовими діями (наприклад, через хворобу або нещасний випадок під час служби), виплата становить 750 прожиткових мінімумів. У 2025 році це приблизно 2,27 мільйона гривень.

Пенсія у разі загибелі військового

Непрацездатні члени сім’ї загиблого військовослужбовця – зокрема діти, батьки або вдова/вдівець – можуть отримувати пенсію у зв’язку з втратою годувальника:

70% від грошового забезпечення загиблого, якщо отримувач один;

по 50% – якщо отримувачів двоє або більше.

Право на отримання державної допомоги мають:

батьки загиблого;

один із подружжя;

діти до 18 років або повнолітні непрацездатні діти;

інші родичі, які перебували на утриманні загиблого.

До речі! Держава компенсує витрати на поховання загиблого військового. У 2025 році ця сума становить 15 140 гривень.