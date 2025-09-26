За гроші ЄС: Румунія об’єднається з Україною для виробництва дронів
- Румунія планує спільне виробництво дронів з Україною в рамках проєкту, який фінансуватиметься ініціативою Євросоюзу SAFE.
- Україна також відкрита до спільних проєктів із виробництва дронів з Європою, про що заявив президент Зеленський.
Румунія планує співпрацю з Україною у виробництві дронів за кошти Євросоюзу. У такий спосіб Бухарест хоче посилити власну оборону на тлі російських загроз, що продовжують зростати.
Як Румунія хоче виробляти дрони з Україною?
Спільне виробництво безпілотників Румунія хоче проводити у рамках проєкту, який фінансуватиметься через ініціативу Євросоюзу SAFE, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Румунія, яка є членом ЄС і НАТО, має сухопутний кордон з Україною довжиною 650 кілометрів.
- Тому протягом останніх двох років, відколи Москва почала атакувати українські через Дунай з румунського боку, російські дрони неодноразово порушували повітряний простір країни.
- Уламки російських безпілотників падали на територію Румунії понад 20 разів.
Тому Бухарест робить ставку на співпрацю з Україною, чия технологія дронів "була випробувана у масштабних бойових умовах".
Нам потрібна сильніша протиповітряна оборона, її майже ні в кого немає. Поки цього не буде, оборона залишатиметься асиметричною з величезними витратами на ППО, які можна покрити лише на рівні НАТО,
– повідомили виданню у Міноборони Румунії.
На програму SAFE від ЄС Румунія матиме 16,6 мільярда євро (або 19,4 мільярда доларів). За словами прем’єр-міністра Іліє Болоджана, ці кошти щороку забезпечать військові закупівлі приблизно на 1% від ВВП протягом 5 років.
Важливо! SAFE (Security Action for Europe) – це ініціатива Європейського Союзу, спрямована на зміцнення обороноздатності Європи шляхом фінансування закупівель військової техніки та технологій. Вона передбачає надання державам-членам, Україні та іншим країнам з оборонними угодами з ЄС пільгових кредитів на загальну суму до 150 мільярдів євро. Механізм SAFE є частиною стратегії ReArm Europe (тепер Readiness 2030), яка була представлена президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у березні 2025 року та має на меті мобілізувати понад 800 мільярдів євро для зміцнення оборонної спроможності Європи.
Як Україна хоче виробляти дрони разом з ЄС?
Україна також прагне розвивати виготовлення безпілотників разом з Європою. Зокрема, про це говорив президент Володимир Зеленський під час зустрічі із главою Фінляндії Александром Стуббом у Києві.
- Український президент додав, що Україна відкрита до спільних проєктів із виробництва дронів-перехоплювачів.
- Зеленський наголосив, що до цього потрібно підійти якнайшвидше, уникаючи будь-яких бюрократичних перепон.
Що відомо про російські безпілотники в Румунії?
Нагадаємо, що увечері 13 вересня російський безпілотник порушив повітряний простір Румунії і перебував у ньому майже годину.
На його перехоплення були підняті два винищувачі F-16 румунських ВПС. Літаки намагалися знищити дрон, проте цього зробити не вдалося.
Міністр оборони Румунії Йонуц Моштяну пояснив, що винищувачі були "дуже близькі" до успішного перехоплення, але дрон рухався на наднизькій висоті, а в певний момент змінив курс і вирушив у бік України.