Магістральна мережа "Укренерго" пошкоджена: виробництво електроенергії обмежується

Росія намагається позбавити українців електропостачання. Через пошкодження об’єктів магістральної електромережі, "Укренерго" змушене обмежувати виробництво електроенергії на одному з великих генеруючих об’єктів.

Обмеження в генерації

Про цей індидент повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, а саме під час візиту на одну з АЕС. За його словами, є плани щодо усунення таких обмежень, енергетики цілодобово працюють над їх ліквідацією.

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Герман Галущенко Міністр енергетики України На жаль, ми не можемо зараз повністю видати певну генерацію. Ці обмеження виникли внаслідок ракетних і дронових ударів.

Раніше повідомлялося, що через атаки на магістральні підстанції в мережі виникли обмеження з передачі електроенергії. Через це певне генерувальне обладнання, яке готове нести навантаження, не може працювати на повну потужність.

Роботи з відновлення устаткування для усунення цих обмежень тривають цілодобово.