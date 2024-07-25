Магістральна мережа "Укренерго" пошкоджена: виробництво електроенергії обмежується
25 липня 2024, 16:30Читать новость на русском
Джерело:Міненерго
Росія намагається позбавити українців електропостачання. Через пошкодження об’єктів магістральної електромережі, "Укренерго" змушене обмежувати виробництво електроенергії на одному з великих генеруючих об’єктів.
Обмеження в генерації
Про цей індидент повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, а саме під час візиту на одну з АЕС. За його словами, є плани щодо усунення таких обмежень, енергетики цілодобово працюють над їх ліквідацією.
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На жаль, ми не можемо зараз повністю видати певну генерацію. Ці обмеження виникли внаслідок ракетних і дронових ударів.
Раніше повідомлялося, що через атаки на магістральні підстанції в мережі виникли обмеження з передачі електроенергії. Через це певне генерувальне обладнання, яке готове нести навантаження, не може працювати на повну потужність.Важливо! Роботи з відновлення устаткування для усунення цих обмежень тривають цілодобово.