Українцям дозволили продавати електроенергію власного виробництва

Тепер ті українці, які виробляють власну електроенергію, зможуть заробляти на цьому гроші. Це може створити конкуренцію на ринку енергетики.

Українцям дозволили продавати електроенергію

НКРЕКП прийняв рішення, що з 9 травня 2023 року усі споживачі електроенергії, як побутові, так і не побутові, мають право продавати електроенергію.

Читайте також Чи вводить Україна графіки відключення світла: в Міненерго офіційно відповіли

Продавати можна електроенергію вироблену генеруючою установкою або установкою зберігання енергії. Продавець може збувати енергію будь-кому за вільним договором та договірною ціною.

Таке рішення сприятиме розширенню конкуренції на роздрібному ринку електричної енергії та направлене на розвиток розподіленої генерації і забезпечення проведення зеленої трансформації енергетики,

– йдеться у повідомленні регулятора.

Нагадаємо! Нині активно розглядається питання підвищення тарифів на світло для населення. Підвищити вартість можуть на 2 – 4 гривні.

Чи будуть відключення світла літом