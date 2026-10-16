Нуль тонн сталі за місяць: як ракетні удари Росії зупинили металургію

Ворожі атаки по промисловій інфраструктурі завдали безпрецедентного удару по одній із найважливіших галузей нашої держави. Наслідки цих руйнувань вже найближчим часом відчує на собі не лише державний бюджет, а й валютний ринок.

Російські удари зупинили українську металургію

Через цілеспрямовані російські ракетні удари по доменних печах минулого місяця українські металургійні підприємства не виробили жодної тонни сталі. Про цю трагічну для вітчизняної економіки ситуацію в ефірі Українського Радіо заявив президент асоціації "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

За його словами, починаючи з серпня ворог спрямував величезну кількість балістичних та крилатих ракет саме на промислові об'єкти. У результаті практично всі доменні печі, які ще функціонували на наших підприємствах, були повністю зруйновані.

Чому це критично важливо для економіки та гаманців українців

Металургія історично була одним із головних джерел валютної виручки для України, що безпосередньо впливає на стабільність курсу гривні та ціни в магазинах. Каленков нагадав, що за часів незалежності річна виплавка сталі сягала понад 42 мільйони тонн. Для порівняння, весь Євросоюз торік виплавив 125 мільйонів тонн, тобто одна Україна раніше забезпечувала понад третину від європейських обсягів.

Зупинка таких гігантів означає втрату десятків тисяч робочих місць у промислових регіонах та мільярдні недоотримання податків, з яких фінансується наша армія. Це прямий удар по фінансовій стійкості держави у стані війни.

Які події передували цій зупинці

Нагадаємо, раніше ми писали, що завод "АрселорМіттал" у Кривому Розі зупиняє виробництво через масовані обстріли. Після чотирьох руйнівних атак, які забрали життя шістьох працівників, керівництво оголосило про процес холодної зупинки та консервацію активів до завершення бойових дій.

Ситуацію на ринку ускладнили й зовнішні фактори. Як вже повідомлялося, з 1 липня ЄС урізав квоти на українську сталь на 50%. За словами гендиректора групи "Метінвест" Юрія Риженкова, такі обмеження разом із розірваною логістикою, дефіцитом кадрів та перебоями зі світлом ставлять під загрозу саме існування галузі, яка до повномасштабного вторгнення генерувала майже 10% ВВП України.