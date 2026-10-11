Як повідомляє пресслужба заводу у фейсбуці.

Що відомо про зупинку виробництва?

Керівництво компанії "АрселорМіттал" офіційно оголосило про початок процесу холодної зупинки. Таке рішення ухвалили після чотирьох руйнівних ракетних атак, які забрали життя шістьох працівників та поранили ще понад 18 людей. Наразі первинне металургійне виробництво на підприємстві вже припинено.

Протягом наступних двох місяців на заводі триватиме підготовка до безпечного згортання всіх процесів. Після цього промислові активи законсервують, щоб мати змогу відновити роботу вже після завершення бойових дій.

Холодна зупинка – це не просто призупинення виробництва. Це запобіжний захід для забезпечення сталості бізнесу та спосіб управління значними ризиками на рівні кожного окремого активу,

– зазначив генеральний директор "АрселорМіттал Кривий Ріг" Мауро Лонгобардо.

Він наголосив, що пріоритетом є збереження людей та обладнання, а безпечна робота неможлива, доки триває війна. Водночас у компанії запевнили, що група "АрселорМіттал" не збирається залишати Україну. Після закінчення війни керівництво планує розпочати діалог з урядом і оцінити можливості для безпечного відновлення роботи.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що через російські обстріли виробництво зупинив ще один великий виробник. Зокрема, Росія втретє атакувала Київський картонно-паперовий комбінат.Внаслідок атаки на підприємстві виникли масштабні пожежі та серйозні руйнування. Пошкоджень зазнали виробничі приміщення, склади, обладнання й інженерні комунікації. Через удар роботу комбінату повністю зупинили. Попри значні матеріальні збитки, працівники не постраждали.

Крім того, російські військові 8 жовтня атакували складські приміщення мережі супермаркетів АТБ у Бучанському районі Київської області. Унаслідок удару виникла пожежа, одна людина загинула, ще троє постраждали: одного потерпілого госпіталізували, двом надали допомогу на місці.