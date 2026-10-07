Які наслідки атаки

Потужні вибухи внаслідок удару викликали масштабні пожежі, які довгий час приборкували надзвичайні служби, розповіли в пресслужбі Київського картонно-паперового комбінату.

Атака призвела також до серйозних пошкоджень на підприємстві. Руйнувань зазнали:

виробничі приміщення;

склади;

обладнання;

а також інженерні комунікації заводу.

На комбінаті зазначили, що через ворожий удар виробництво наразі повністю зупинили.

Однак найгіршого сценарію на Київському картонно-паперовому комбінаті вдалося уникнути.

Попри серйозні матеріальні збитки, для нас головне, що ніхто з наших працівників, які діяли згідно з безпековими інструкціями, не постраждав,

– наголосили на підприємстві.

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Зауважте! Київський картонно-паперовий комбінат є одним із найбільших виробників целюлозно-паперової галузі країни. Підприємство випускає картон і гофротару для пакування, а також туалетний папір, паперові рушники та серветки. Зупинка такого гіганта безпосередньо вдарить по ринку санітарно-гігієнічної продукції.

Які атаки переживало підприємство раніше

Нагадаємо, до цієї атаки ворог вже двічі спрямовував свої ракети на Київський картонно-паперовий комбінат протягом останніх шести місяців.

14 березня 2026 року підприємство зазнало масштабної атаки. Тоді були пошкоджені промислові та адміністративні будівлі, виробничі потужності й інженерні мережі.

Згодом, 3 квітня, росіяни завдали повторного удару. Через атаку та необхідність ліквідувати її наслідки роботу виробничих потужностей тимчасово зупинили з міркувань безпеки.