Каковы последствия атаки

Мощные взрывы в результате удара вызвали масштабные пожары, которые долгое время тушили чрезвычайные службы, сообщили в пресс-службе Киевского картонно-бумажного комбината.

Атака также привела к серьезным повреждениям на предприятии. Разрушениям подверглись:

производственные помещения;

склады;

оборудование;

а также инженерные коммуникации завода.

На комбинате отметили, что из-за вражеского удара производство в настоящее время полностью остановлено.

Однако худшего сценария на Киевском картонно-бумажном комбинате удалось избежать.

Несмотря на серьезные материальные убытки, для нас главное, что никто из наших сотрудников, действовавших в соответствии с инструкциями по безопасности, не пострадал,

– подчеркнули на предприятии.

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Обратите внимание! Киевский картонно-бумажный комбинат является одним из крупнейших производителей целлюлозно-бумажной отрасли страны. Предприятие выпускает картон и гофротару для упаковки, а также туалетную бумагу, бумажные полотенца и салфетки. Остановка работы такого гиганта напрямую ударит по рынку санитарно-гигиенической продукции.

Какие атаки пережило предприятие ранее

Напомним, до этой атаки враг уже дважды наносил ракетные удары по Киевскому картонно-бумажному комбинату в течение последних шести месяцев.

14 марта 2026 года предприятие подверглось масштабной атаке. Тогда были повреждены промышленные и административные здания, производственные мощности и инженерные сети.

Впоследствии, 3 апреля, россияне нанесли повторный удар. Из-за атаки и необходимости ликвидировать ее последствия работу производственных мощностейвременно приостановили работу из соображений безопасности.