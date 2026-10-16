Российские удары остановили украинскую металлургию

Из-за целенаправленных российских ракетных ударов по доменным печам в прошлом месяце украинские металлургические предприятия не произвели ни одной тонны стали. Об этой трагической для отечественной экономики ситуации в эфире Украинского радио заявил президент ассоциации "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

По его словам, начиная с августа враг направил огромное количество баллистических и крылатых ракет именно на промышленные объекты. В результате практически все доменные печи, которые еще функционировали на наших предприятиях, были полностью разрушены.

Почему это критически важно для экономики и кошельков украинцев

Металлургия исторически была одним из главных источников валютной выручки для Украины, что напрямую влияет на стабильность курса гривны и цены в магазинах. Каленков напомнил, что в период независимости годовая выплавка стали достигала более 42 миллионов тонн. Для сравнения: весь Евросоюз в прошлом году выплавил 125 миллионов тонн, то есть одна Украина ранее обеспечивала более трети европейских объемов.

Остановка таких гигантов означает потерю десятков тысяч рабочих мест в промышленных регионах и миллиардные недополучения налогов, за счет которых финансируется наша армия. Это прямой удар по финансовой устойчивости государства в состоянии войны.

Какие события предшествовали этой остановке

Напомним, ранее мы писали, что завод "АрселорМиттал" в Кривом Роге приостанавливает производство из-за массированных обстрелов. После четырех разрушительных атак, унесших жизни шестерых работников, руководство объявило о процессе холодной остановки и консервации активов до завершения боевых действий.

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Ситуацию на рынке осложнили и внешние факторы. Как уже сообщалось, с 1 июля ЕС сократил квоты на украинскую сталь на 50%. По словам генерального директора группы "Метинвест" Юрия Рыженкова, такие ограничения в сочетании с нарушенной логистикой, дефицитом кадров и перебоями с электроснабжением ставят под угрозу само существование отрасли, которая до полномасштабного вторжения генерировала почти 10% ВВП Украины.